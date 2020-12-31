В Оршанском районе построили 10 новых домов построили сельхозпредприятия «Борздовка-Агро»

Фото Витебского облисполкома
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В агрогородке Борздовка сданы в эксплуатацию 10 жилых коттеджей для работников сельхозпредприятия «Борздовка-Агро», передает Витебский облисполком.

С этим событием сельчан поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.

С недавнего времени Борздовка из когда-то неперспективного населенного пункта превратилась в деревню, где созданы необходимые условия для комфортной жизни.

Ранее здесь открылся после реконструкции современный социально-культурный центр, где работает ФАП, библиотека, почта, а также спортивный и актовый залы, танцевальный класс, кабинет домоводства, мастерские.

Отремонтирован многоквартирный дом для специалистов, проведен газ, обновлена школа, детский сад и др. А когда заработают неподалеку от агрогородка современные животноводческие объекты, свинокомплекс — появятся и новые рабочие места.

Этот населённый пункт станет достойными въездными воротами в Витебскую область.

Сегодня после реконструкции откроется стадион в Оршанском районе

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