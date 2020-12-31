В 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей энергетики восстанавливают электроснабжение

Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей, передает БелТА.

«По состоянию на 7.00 31 декабря, энергетики Витебской и Могилевской областей проводят работы по восстановлению электроснабжения в 182 населенных пунктах (большая часть из которых с населением менее 50 жителей). Работают 77 бригад», — сообщили в «Белэнерго».