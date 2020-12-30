Лукашенко будет держаться за власть до последнего омоновца

Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил, что не собирается услышать голос народа. Сам он не уйдет. Переговоров не будет. Пока последний омоновец не скажет Лукашенко уходить, он будет «наглухо стоять в этой стране» вместе с ОМОНом «плечем к плечу».

Соответствующее заявление политик сделал сегодня в ходе посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.