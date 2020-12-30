Лукашенко будет держаться за власть до последнего омоновца

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Власть
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Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил, что не собирается услышать голос народа. Сам он не уйдет. Переговоров не будет. Пока последний омоновец не скажет Лукашенко уходить, он будет «наглухо стоять в этой стране» вместе с ОМОНом «плечем к плечу».

Соответствующее заявление политик сделал сегодня в ходе посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

«Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу, потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет», – цитирует слова Лукашенко официальный канал «Пул первого».

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Дело Сергея Тихоновского раскрыто: «Нет на него статьи — надо придумать. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!»

Лукашенко будет держаться за власть до последнего омоновца

Лукашенко будет держаться за власть до последнего омоновца

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