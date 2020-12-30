Пьяный витеблянин зарезал собачку дочери своей сожительницы

Криминал
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31-летний житель Витебска устроил застолье с алкоголем со своей 50-летней сожительницей. Вместе с ними отдыхала соседка, передает официальный представитель УСК по Витебской области.

В какой-то момент хозяйка пожаловалась на собаку дочери, которая находилась в другой комнате. Мужчина встал из-за стола, взял нож и отправился в комнату падчерицы, где несколькими ударами заколол собаку.

Изрезанного пса он выволок на улицу, а когда он издох, снова принес в комнату девушки. Убитую собаку обнаружила соседка, она попыталась не пустить в комнату с убитым животным сына хозяйки. Но подросток прорвался и, увидев, что произошло с лабрадором, позвонил сестре и ее парню. Мужчина, зарезавший собаку, был задержан правоохранителями в тот же день.

Расследование этого уголовного дела уже завершено, его материалы передали в прокуратуру для направления в суд. 31-летнему мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 339-1 УК — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений. Обвиняемый в этом преступлении мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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