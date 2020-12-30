Дед Мороз и Снегурочка посетили таможенные посты в Витебской области

Фото Витебской таможни
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Акцию «Дед Мороз и Снегурочка шагают по границе» провели витебские таможенники в преддверии новогодних и рождественских праздников – Дед Мороз и Снегурочка посетили таможенные посты c подарками и праздничным настроением.

На белорусско-латвийской границе водители большегрузов приветствовали сказочных персонажей, были рады поближе пообщаться с вестниками Нового года и Рождества. Многие просили сфотографироваться. «Приеду домой – внукам покажу», — приговаривали дальнобойщики. Атмосфера праздника и волшебства сопровождала наших героев – каждому на своем пути они желали исполнения всех желаний в новом году, дарили сувенирные календарики и сладкие подарки.

Не обошли вниманием Дед Мороз с внучкой и сотрудников таможенных постов. В пунктах пропуска «Бигосово» в Верхнедвинске и «Урбаны» в Браславе, на Новополоцком и Оршанском таможенных постах всем таможенникам они вручили подарки. Хорошим дополнением стала лотерея новогодних пожеланий, специально подготовленная таможенниками.

Большой маршрут по всему региону таможни завершился встречей со школьниками таможенных классов Верхнедвинской гимназии, где также с радостью встретили любимых персонажей детства. Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие и полезные сувениры ученикам, наградили участников проводимого ранее конкурса рисунка, а ребята в свою очередь от всего сердца преподнесли таможенникам изготовленные новогодние открытки.

Главная цель путешествия Деда Мороза и Снегурочки была достигнута — лица сотрудников таможенной службы и водителей дальнего следования зажигались улыбками, а в их памяти надолго останутся необычные минуты на границе.

По материалам сайта Витебской таможни

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