В Минске насчитали 67 тысяч тунеядцев

Столичные власти насчитали 67 тысяч тунеядцев, из них 12,7 тысячи человек не работают больше 10 лет, пишет телеграм-канал «Минск-Официально».



В базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, находится 67 тысяч минчан. Из них 12,7 тысячи не работают больше 10 лет. Это информация комитета по труду занятости и соцзащите, декрет № 3 «О содействии занятости населения» обсуждался на заседании Мингорисполкома.



Для максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости Минский горисполкомом подготовил и направил в Министерство труда и соцзащиты предложения — хотят изменить некоторые нормы законодательства.

Предложения касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.

