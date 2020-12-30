В Новополоцке мужчина демонстрировал продавщице свои половые органы

наручники
Криминал
Опубликовано

В Новополоцке задержали мужчину, который демонстрировал 19-летней девушке, работающей продавцом, свои половые органы, передает УВД Витебского облисполкома.

Девушка сообщила, что в торговый павильон зашел молодой человек, который начал предлагать ей познакомиться. После отказа начал демонстрировать ей свой половой орган. Девушка пригрозила вызвать милицию. Ухажер вышел из магазина, но затем вернулся и продолжил свои действия. Его не смутили другие покупатели и камера видеонаблюдения. Задержали молодого человека прибывшие на место происшествия милиционеры. Выяснилось, что он родом из Шумилинского района. Возбуждено уголовное дело.

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