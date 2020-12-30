В Орше задержан серийный вор-рецидивист

Закон
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Целая серия краж прокатилась по Орше летом-осенью нынешнего года. В каждом эпизоде неизвестный злоумышленник выбирал в качестве объектов торговые павильоны, которые не были оборудованы сигнализацией. Магазины и ларьки вскрывались, а преступник выносил оттуда деньги из кассы. Лишь в некоторых случаях также вор забирал сигареты.

Несколько раз подозреваемый попадал на камеры видеонаблюдения. Вор, несмотря на различную погоду во время краж, использовал во всех эпизодах одну и ту же одежду.

В ходе расследования под подозрение попал ранее неоднократно судимый житель Дубровно. Выяснилось, что 58-летний мужчина, который провел в местах лишения свободы почти 40 лет, и есть тот самый неуловимый воришка. Открылся и секрет с его скудным гардеробом. Злоумышленник оборудовал в одном из дворов специальный тайник, где постоянно хранил «спецодежду». Приехав на такси в Оршу, он каждый раз переодевался и отправлялся на дело, а потом возвращался обратно и совершал обратные манипуляции.

Поездки на такси были не единственным широким жестом преступника. Деньги он тратил на заказ еды из оршанских ресторанов и прочие атрибуты красивой жизни. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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