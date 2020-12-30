Дело Сергея Тихоновского раскрыто: «Нет на него статьи — надо придумать. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!»

BY_POL назвал причастных к задержанию Сергея Тихановского в Гродно. В распоряжение BYPOL попали материалы, подтверждающие политическую мотивированность возбуждения уголовного преследования Сергея Тихановского и его соратников.
Опубликована аудиозапись с голосом, похожим на голос бывшего главы МВД Беларуси Юрия Хаджимуратовича Караева.
В аудио озвучена истинная причина нахождения Тихановского за решеткой.
«Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли.
Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал:- «Мусора» там; — «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия.
Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть.
Пусть вопит весь мир: — «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!»
Отметим, что Юрий Караев в настоящее время занимает должность помощника Александра Лукашенко — инспектора по Гродненской области. На момент печально известных событий Караев возглавлял МВД.
Напомним, что Сергей Тихановский уже семь месяцев находится за решеткой. Ему предъявлены обвинения по трем статьям: организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствование работе ЦИК и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды.
После посадки Сергея его жена Светлана Тихановская стала главным оппонентом Лукашенко. Вместо мужа она выставила свою кандидатуру на пост президента Беларуси. После выборов в стране начались массовые репрессии против мирного населения. Более 30 тыс человек задержаны. Многих пытали. Более 10 человек убиты силовиками. Были закрыты более 70 независимых СМИ, в том числе «Витебский Курьер«. Возбуждены сотни уголовных дел против участников мирных акций протеста. Против лидера оппозиции Светланы Тихановской Генпрокуратура возбудила дело за «создание экстремистского формирования».
Правозащитники признали Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными.
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