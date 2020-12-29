Ледяной коллапс случился в Витебске

Утро 29 декабря в Витебске началось с предупреждения МЧС о гололеде. К обеду город стал полностью ледяным. Ледяной наст, обильно политый дождем, создал прочную корку на дорогах и тротуарах. Любое передвижение превратилось в рискованный квест.

Ходить по улицам без специальной обуви стало просто невозможно. С городским транспортом возникли проблемы.

Лед на ветках деревьев достигает сантиметровой толщины. Такую тяжесть ветки не выдерживают и ломаются.

Опасно находится вблизи деревьев. Под навесами остановок, под крышами домов так же не безопасно.

В настоящее время МЧС объявлен красный уровень опасности. Если у вас нет острой необходимости, не выходите на улицу.

По прогнозу сейчас 0, а по ощущениям — минус 5. Завтра прогноз обещает солнечный день и плюс 2.