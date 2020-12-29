В Лепеле мужчина в туалете на заправке оставил 3000 долларов. Деньги украл житель столицы, но его нашли

Главное
Опубликовано

Поездка в Полоцк за покупкой нового оборудования для своей фирмы, скорее всего, надолго запомнится жителю Брестчины. Выехав с женой рождественским утром 25 декабря, в районе 12 часов дня они благополучно добрались до Лепеля. Там супруги остановились на заправке. Посетив уборную, брестчане продолжили путь. Однако, проехав еще около 30 километров, мужчина понял, что оставил в туалете на вешалке поясную сумочку, а в ней 3000 долларов. Эти деньги как раз и должны были пойти на оплату оборудования, передает МВД.

Супруги решили возвращаться обратно на АЗС. Параллельно они в Интернете нашли телефон заправки и позвонили оператору, чтобы тот посмотрел не висит ли сумка с деньгами в уборной. Узнав, что и доллары и их временное хранилище исчезли, брестчане обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД выяснили, что за время пока пострадавшие не хватились пропажи, на заправке успело побывать достаточно внушительное количество людей. АЗС находится на оживленном участке трассы, а поэтому злоумышленник мог отправиться в любую точку страны. Тщательно перебрав круг подозреваемых, сыщики в итоге вышли на 47-летнего жителя столицы. Мужчина вначале всячески отнекивался от кражи, но под тяжестью улик признался, что деньги забрал именно он. Он рассказал, что зашел в туалет и сразу обратил внимание на сумку. А когда нашел в ней 3000 долларов, то очень обрадовался и поспешил уехать с АЗС. Наличность он отвез к матери на сохранение, при этом взяв себе 200 долларов на расходы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сыщики же отмечают, что мужчина был далеко не первым посетителем уборной после того, как потерпевший забыл там своё имущество.

У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

В Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Ледяной коллапс случился в Витебске

В Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Администрацию Октябрьского района Витебска возглавил Юрий Панфилов

В Браславе убит мужчина. Преступника нашли по горячим следам

Красная звезда на елке. Кощунство или рождественский символ?

В Лепеле мужчина в туалете на заправке оставил 3000 долларов. Деньги украл житель столицы, но его нашли

Такси в Витебске: все телефоны и цены служб

беларусь витебщина кража
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Ледяной коллапс случился в Витебске
Утро 29 декабря в Витебске началось с предупреждения
0173
В Лепельском районе легковушка съехала в кювет
Около 4 часов вечера 28 декабря на 15-м километре трассы
0179
В Витебске женщина, перебегавшая дорогу, попала под машину
28 декабря в Витебске на улице Берестеня 40-летний
0202
Чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска (Watson)
Президент ИИХФ Рене Фазель до сих пор официально не
0196
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)