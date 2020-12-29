В Лепеле мужчина в туалете на заправке оставил 3000 долларов. Деньги украл житель столицы, но его нашли

Поездка в Полоцк за покупкой нового оборудования для своей фирмы, скорее всего, надолго запомнится жителю Брестчины. Выехав с женой рождественским утром 25 декабря, в районе 12 часов дня они благополучно добрались до Лепеля. Там супруги остановились на заправке. Посетив уборную, брестчане продолжили путь. Однако, проехав еще около 30 километров, мужчина понял, что оставил в туалете на вешалке поясную сумочку, а в ней 3000 долларов. Эти деньги как раз и должны были пойти на оплату оборудования, передает МВД.

Супруги решили возвращаться обратно на АЗС. Параллельно они в Интернете нашли телефон заправки и позвонили оператору, чтобы тот посмотрел не висит ли сумка с деньгами в уборной. Узнав, что и доллары и их временное хранилище исчезли, брестчане обратились в милицию. Сотрудники уголовного розыска Лепельского РОВД выяснили, что за время пока пострадавшие не хватились пропажи, на заправке успело побывать достаточно внушительное количество людей. АЗС находится на оживленном участке трассы, а поэтому злоумышленник мог отправиться в любую точку страны. Тщательно перебрав круг подозреваемых, сыщики в итоге вышли на 47-летнего жителя столицы. Мужчина вначале всячески отнекивался от кражи, но под тяжестью улик признался, что деньги забрал именно он. Он рассказал, что зашел в туалет и сразу обратил внимание на сумку. А когда нашел в ней 3000 долларов, то очень обрадовался и поспешил уехать с АЗС. Наличность он отвез к матери на сохранение, при этом взяв себе 200 долларов на расходы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сыщики же отмечают, что мужчина был далеко не первым посетителем уборной после того, как потерпевший забыл там своё имущество.