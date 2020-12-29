Чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска (Watson)

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Президент ИИХФ Рене Фазель до сих пор официально не отменил чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Но поиски альтернатив идут полным ходом. Лучшие шансы на проведение турнира – Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава).

Отмечается, что глава ИИХФ хочет сообщить о переносе турнира Александру Лукашенко лично, сообщает издание Watson.

Латвийская федерация может взять на себя проведение всего Кубка мира, но у нее есть только одна арена, вмещающая около 10000 зрителей.

«Если все-таки будет возможно, что зрители будут допущены в ограниченном количестве, то мы зависим от большой арены», – сказал Фазель.

Если, например, в соответствии с официальными правилами будут доступны только половина мест, то размер арены станет решающим фактором – и тогда необходимы две площадки.

Также возможен перенос турнира в Прагу и Братиславу или их комбинация. В этих странах есть арены нужного размера.

«При данных условиях чемпионат мира в Чехии или Словакии не может быть исключен», – сказал Фазель.

Президент ИИХФ исключает проведение чемпионат мира по хоккею в Скандинавии в 2021 году. Его официальная причина очевидна: в 2022 году чемпионат мира пройдет в Финляндии, в 2025 году – в Швеции

Ранее стало известно о том, что в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова дисциплинарная комиссия ИИХФ начала расследование.

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