В Шумилинском районе больше года расследовали уголовное дело в отношении браконьера, поймавшего двух лосей

Фото: ННВ
Жизнь
Опубликовано

54-летнего жителя Шумилинского района обвиняют в том, что он петлями поймал двух лосей. Лосиху успели спасти, а вот второе животное к моменту обнаружение уже погибло. Теперь сельчанину грозит 6 лет колонии.

Больше года назад, в Городокскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира поступила оперативная информация о том, что местный житель, ранее уже дважды судимый за браконьерство, снова ставит в лесу петли, пишет ННВ.

13 сентября выехавшая на рейд группа обнаружила в лесу у деревни Черёнка лосиху, попавшуюся в петлю. Ее освободили, но когда на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, в еще одной петле неподалеку нашли тушу погибшего самца.

Как позже выяснит следствие, сельчанин поставил в этом лесном массиве не менее 57 ловчих петель из веревок и металлических тросов. Дома у него нашли еще 8 таких запрещенных орудий охоты.

Ущерб, причиненный окружающей среде в результате незаконной добычи лося, составил более 15 0000 рублей. В результате 54-летнему жителю Шумилинского района предъявили обвинение по части 4 статьи 282 УК — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.

После задержания мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас расследование этого уголовного дела завершено, и его материалы переданы прокурору для направления в суд.

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