В Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Фото: russian.rt
Власть
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В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Министерство здравоохранения объявило о начале вакцинации населения страны. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава.

Первыми, кто испытает на себе российскую вакцину, станут медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.

«Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми», — заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он заверил, что в стране создана система хранения и транспортировки вакцины.

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева Беларусь является единственной зарубежной страной, которая официально зарегистрировала российскую вакцину „Спутник V“. Сделано это было спешно. В других странах мира, где есть возможности для полноценных всеобъемлящих исследований российской вакцины, не стали принимать поспешных решений.

Политическое решение о массовом применении вакцины в Беларуси может нанести значительный урон здоровью населения. О противопоказаниях говорит и сам министр здравоохранения Пиневич. Столь «экстренная» регистрация вакцины „Спутник V“ в Беларуси стала возможной только благодаря «эффективной работе белорусской регуляторной системы«. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Всеобщую иммунизацию жителей Беларуси проводить не планируют. Это связано с возможными противопоказаниями, сообщил Дмитрий Пиневич.

Во втором квартале 2021 года российскую вакцину начнут производить в Беларуси. Для этих целей будут задействованы две площадки «Белмедпрепаратов» в Минске и мощности витебского предприятия «БелВитунифарм», говорится в сообщении.

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