В Шумилинском районе мужчине дали 15 лет колонии за убийство знакомого

Криминал
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Витебский областной суд вынес приговор по уголовному дело о жестоком убийстве мужчины в одной из деревень Шумилинского района, передает БелТА.

Трагедия произошла летом этого года. Двое знакомых распивали спиртное на улице. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который привел к смерти одного из них. Мотив и другие подробности инцидента обвиняемый не смог рассказать, так как был настолько пьян, что ничего не помнит. Эксперты установили, что мужчина нанес приятелю свыше 40 ударов ножом, ногами, руками и палкой. Пострадавший от полученных травм скончался.

За совершенное убийство мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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