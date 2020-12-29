Автоматизация кафе и ресторанов. Практические аспекты

Фото: onlainkassy.ru
Бизнес
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Экономика предприятий общепита сильно зависит от технологического оснащения. В настоящее время система автоматизации работы любого заведения общепита, будь то ресторан, кафе или бар, это не игрушка, а одно из ключевых условий увеличения конкурентоспособности компании. Для этого необходимо специальное программное обеспечение, которое позволит организовать контроль сотрудников. Иначе продажи не повысятся, а затраты будут увеличиваться. Бизнес-процессы объекта общепита нужно контролировать, их нужно регулировать. Важно консолидировать в одной программе ключевые бизнес-процессы, всю деятельность кухни, кассы, зала, склада. Таким образом, взаимодействие всех подразделений будет налажено оптимально и надежно.

Оборудование заведения общественного питания может работать только на основе соответствующего программного обеспечения. На рынке имеется немало ПО. Важно индивидуально подходить к подбору оборудования. Некоторые заведения находятся на стадии открытия, а другие — давно существуют и нуждаются в оптимизации происходящих процессов. Как установить и настроить лучшую технику для автоматизации заведения общепита. Это позволит сделать бизнес значительно более эффективным.

Какие задачи решают системы автоматизации ресторанного бизнеса

Специальное программное обеспечение для кафе и ресторанов позволяет сотрудникам управлять продажами и клиентским сервисов. Стоит почитать об этом подробнее, чтобы разобраться в вопросе. С помощью ПО можно принимать заказы клиентов, осуществлять расчеты, выдают кассовый чек и многое другое.

Современное программное обеспечение значительно увеличивает производительность труда и качество, с которым работники обслуживают посетителей. А также делает доступным контроль над всем, что происходит на площадях объекта общепита.

Важно оптимизировать каждый этап оказания услуг.

Обычно выделают следующие зоны в объекте общепита:

  • Зал
  • Кухня
  • Бар
  • Касса
  • Зал
  • Склад
  • Бухгалтерия

Цель имплементации технических новшеств – адаптировать работу персонала от принятия заказа и внесения его в базу данных. Специальный терминал размещается на барной стойке. Возможно использование карманных компьютеров и планшетов. Одно только это решение позволит минимизировать процент ошибок персонала, и увеличить в значительной степени скорость передачи данных, сообщает joinposter.com.

Автоматизация кафе и ресторанов. Практические аспекты

Что потребуется для успешного внедрения системы автоматизации ресторана

Пользуются спросом Pos-системы, в частности стоит приобрести и установить следующее оборудование: планшет, терминал, принтер, фискальный регистратор, бухгалтерский компьютер, сервер, денежный ящик, принтер для печати на термобумаге. Может быть и другое оборудование, подключаемое дополнительно.

Планшет либо карманный компьютер необходим каждому сотруднику. При этом стоит иметь резерв данных устройств.

Терминал – в маленьких предприятиях таких стоит два, один для официантов, другой на баре.

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