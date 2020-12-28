Администрацию Железнодорожного района Витебска возглавил Алексей Героев

Главой Железнодорожного района Витебска назначен Алексей Героев, который до назначения на эту должность был первым заместителем главы администрации Октябрьского района.

Алексей Героев поблагодарил коллектив администрации за совместную работу. А Вадим Зарянкин, сказал, что работал Алексей Михайлович надежно, эффективно, поэтому его и заметили. Присутствующие в зале напутствовали Алексея Героева на дальнейшую успешную работу горячими аплодисментами.

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин представил нового главу Железнодорожного района руководителям предприятий и организаций района.

После завершения Полоцкого государственного университета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь Алексей Михайлович Героев занимал различные должности в отрасли жилищно­коммунального хозяйства, был заместителем председателя горисполкома, первым заместителем главы администрации Октябрьского района, а в течение последнего полугода выполнял и обязанности главы.

Оценивая работу Алексея Героева, Вадим Зарянкин отметил его высокую работоспособность, умение принимать самостоятельные решения, выполнять поставленные задачи, работать на результат. Выразил уверенность, что накопленный опыт новый глава применит на благо Железнодорожного района и его жителей.

— Район обладает большим промышленным потенциалом, является символичными въездными воротами в наш город, немалую часть его занимает частный сектор, — отметил Вадим Зарянкин, ставя задачи перед вновь назначенным руководителем. — Надеюсь на четкую, слаженную, высокоэффективную работу по всем направлениям. В первую очередь — экономика, занятость, зарплата людей.

Особое внимание председатель горисполкома обратил на работу с кадрами, отметил также, что наступающий год не обещает быть легким, последствия 2020­го еще долго будут давать о себе знать. Поэтому работать предстоит еще более результативно. И тут 99,9 процента успеха зависит от руководителя.

Вадим Зарянкин вручил удостоверение новому главе администрации Железнодорожного района.

— Впереди огромный объем работы, я со всей ответственностью принимаю возложенные на меня обязательства, — обратился к директорскому корпусу района Алексей Михайлович. — Ставлю перед собой задачу настроить диалог с населением. Я готов слышать людей и решать их проблемы. В ближайшее время планирую посетить предприятия, познакомиться с трудовыми коллективами. Предыдущий глава администрации Юрий Панфилов поблагодарил бывших коллег за годы сплоченной работы, отметил, что все достижения района — это результат честного, самоотверженного труда коллективов и руководителей.

Вадим Зарянкин вручил Юрию Панфилову Почетную грамоту областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд в органах государственного управления, значительный личный вклад в социально­экономическое развитие Железнодорожного района.