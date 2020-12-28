Более 125 тысяч человек получили доступ к чистой воде в Витебской области

В Витебске доступ к чистой воде получили еще более 125 тысяч человек. На эти цели было направлено 23,2 миллиона рублей.

— В том числе это инвестиции Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Ресурсы ЕБРР в сумме 15,5 миллиона евро привлечены для выполнения пилотного в стране инвестпроекта «Чистая вода Витебской области», — отметила заместитель гендиректора предприятия «Витебскоблводоканал» Елена Рашкевич.

На Витебщине появились еще 4 артезианские скважины.

В эксплуатацию введена 41 станция обезжелезивания, строительство еще трех завершат до конца года.