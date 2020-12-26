С хлебом, но без вина: в Витебске католики встретили Рождество

Витебские католики встретили Рождество в главном костеле города, из-за пандемии литургию пришлось немного изменить.

Праздничную литургию в Кафедральном костеле Иисуса милосердного вел епископ Витебска Олег Буткевич.

«Я бы хотел поблагодарить журналистов, благодаря которым к нам могут присоединиться люди, которые не пришли сегодня в храм, представителей милиции, которые нас сегодня защищают, всех тех, кто пришел и не смог прийти из-за болезни, но молится вместе с нами», – обратился епископ к прихожанам.

Буткевич подчеркнул, что из-за сложной эпидемиологической обстановки ритуал пришлось изменить, оставив лишь хлеб, но он надеется, что прихожане последуют традиции дома, пишет Sputnik.

Священнослужитель отметил, что на службе присутствуют прихожане и из других городов Витебской области.

На литургии собралось более сотни прихожан, некоторые привели с собой детей. Как отметили пришедшие на службу, страх заразиться у них, конечно, есть, но точно также можно подцепить коронавирус и в общественном транспорте, а Рождество бывает всего лишь раз в году.