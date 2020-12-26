В Полоцке от коронавируса умер молодой священник

Иерей Марк Пуляк родился 25 августа 1985 года в Латвии. В 1991 году его семья переехала в поселок Освея Верхнедвинского района Республики Беларусь. 29 августа 2004 года принял крещение, в 2005-09 гг. обучался в Витебском духовном училище.

С сентября 2012 года нес послушание в Богоявленском кафедральном соборе г. Полоцка, поступил в Витебскую духовную семинарию. 4 декабря 2012 года был рукоположен архиепископом Феодосием (Бильченко) в диаконский сан, а 28 декабря 2014 года – в сан иерея. Служил в Богоявленском кафедральном соборе г. Полоцка. С 2017 года окормлял Полоцкую объединенную организацию «Белорусское общество инвалидов».

12 ноября 2018 года назначен настоятелем храма великомученика и целителя Пантелеимона г. Полоцка и клириком Богоявленского кафедрального собора г. Полоцка по совместительству. В 2020 г. освобожден от служения в кафедральном соборе, но назначен по совместительству настоятелем прихода храма св. Николая Чудотворца д. Коллективное Полоцкого района.

У отца Марка осталось двое детей: Дарья и Давид.