Праздничное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей прошло в Витебске

Фото: БелТА
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Главная елка Витебской области засияла разноцветными огнями вечером 23 декабря. Этому праздничному моменту предшествовало новогоднее шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей по ул.Ленина до площади Победы.

В шествии приняли участие полтысячи Дедов Морозов, столько же Снегурочек и еще 750 сказочных и мифологических персонажей, лесных зверей, ряженых цыган и прочих. Возглавили новогодний парад трио зимних месяцев и оркестр Дедов Морозов. Организатор мероприятия — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома, пишет БелТА.

На снимке: во время акции «Зажжем елку вместе!» в Витебске.

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