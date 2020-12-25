В Браславе убит мужчина. Преступника нашли по горячим следам

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В Браславе пропал мужчина: тело нашли в заброшенном доме, в убийстве подозревается знакомый. Мужчину задержали. Он рассказал, что убил товарища, завладел его авто и банковскими картами, а тело закопал возле заброшенного дома в Браславском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома. Возбуждено уголовное дело.

Поиски 29-летнего жителя райцентра начались после того, как он уехал в Россию на своем микроавтобусе и перестал выходить на связь. Сожительница мужчины рассказала, что с его банковского счета начали списываться деньги за оплату топлива и различных товаров.

К поискам подключились сыщики областного УВД, которые выяснили, что к исчезновению причастен 32-летний житель райцентра. С ним пропавший без вести должен был отправиться в поездку.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант водворен в ИВС.

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