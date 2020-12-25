Выставка работ учащихся художественных школ Беларуси и России открывается в Витебске

Культура
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Выставка-конкурс «Арт-объект 2021» («Мой знак любви») сегодня открывается в Витебском областном краеведческом музее, сообщили в учреждении.

Совместный проект Детской художественной школы Витебска и краеведческого музея за 16 лет существования стал традиционным, пишет БелТА. Каждый год организаторы выбирают новую тему.

«На выставке представлены творческие работы учащихся Детской художественной школы, Витебского государственного колледжа культуры и искусств, Детской школы искусств имени М.И.Глинки (Санкт-Петербург) и Детской художественной школы имени М.К.Тенишевой (Смоленск). Они выполнены в технике декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры малых форм», — отметили в музее.

Работы раскрывают тему выставки посредством пластики, формы и цвета. Выбранные участниками выставки-конкурса материалы, образы и колористические решения выражают чувства и эмоции авторов.

Подведение итогов «Арт-объекта 2021» пройдет в середине января 2021 года. Сама выставка будет работать до 17 января.

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