Маршрутка вылетела в кювет, чтобы избежать столкновения. Виновник ДТП погиб, когда вышел посмотреть все ли в порядке

ДТП в Витебске
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24 декабря около 19.10 на 21-м км а/д Минск-Витебск 70-летний водитель на Kia Sportage выезжал с обочины в направлении Витебска и не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

В результате столкновения транспортных средств микроавтобус, в котором находилось 19 человек, вылетел в кювет.

«Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец кроссовера направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo. От полученных травм мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении ГАИ.

На месте работает следственно-оперативная группа и ГАИ, которые выясняют обстоятельства происшествия.

ГАИ устанавливает очевидцев ДТП в Витебске

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