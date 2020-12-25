Николай Шерстнёв согласовал продление контракта директору сельхозпредприятия «Выдрея», закрыв глаза на неудовлетворительные результаты деятельности

Пожалуй, еще никогда за всю историю кадровых дней их не проводили, рассматривая вопросы только в отношении одной кандидатуры, сообщает пресс-служба Витебского областного исполнительного комитета. Именно в таком формате прошел нынешний. На кону – согласование продления контракта директору сельхозпредприятия «Выдрея» Витебского отделения Белорусской железной дороги Кириллу Прудникову. А предваряют повестку хозяйственные и управленческие просчеты как со стороны сельхозпредприятия, так и его инвестора.

По этой причине еще месяц назад на одном из кадровых дней председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв отложил рассмотрение этого вопроса — результаты работы организации получили неуд. А политической воли для того, чтобы уволить нерадивого руководителя, у председателя Витебского облисполкома нет. Или же причина неуволнения имеет скрытые причины.

На протяжении нескольких лет «Выдрее» не удается выйти на положительную динамику производственных и экономических показателей. А они ниже среднеобластных. Слабых сторон не мало. В этом году урожайность зерновых и зернобобовых в амбарном весе составила 27 центнеров на круг. Руководителя наставляют: чтобы получать больше – нужно вовремя посеять, подкормить, провести необходимые защитные мероприятия.

Есть ряд недочетов и в животноводстве. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота не достигают и 500 грамм, средний удой молока – порядка трех с половиной тысячи килограмм. По подсчетам специалистов, сельхозпредприятие в день теряет около 2 тонн молока. А ведь этот продукт — стабильный источник дохода в течение года. В надоях сконцентрировано все: работа со стадом, прочная кормовая база. Такие раскладки по схеме технологий и регламентов вынуждены делать руководители областного звена, чтобы показать, где теряются деньги и почему хромает аграрная экономика. Вердикт таков: сельхозорганизация «зависла» в тисках дефицита предприимчивости, толковых специалистов. Указано и на недостаточную работу со стороны инвестора – Витебского отделения Белорусской железной дороги, которое, по мнению участников кадрового дня, занимается лишь тушением горячих вопросов, а не реальным вложением в развитие сельхозпредприятия. В итоге нет должной отдачи, констатирует глава области.

В пример грамотного хозяйствования Николай Шерстнёв приводит ряд организаций, находящихся под крылом инвестора, которые при этом демонстрируют достойные результаты. Среди них – «Мазоловогаз». Когда было принято решение о его присоединении к УП «Витебскоблгаз», от коровы здесь доили всего две тысячи килограмм молока, а зерна собирали по 20 центнеров с гектара. Через год продуктивность стада и урожайность увеличились почти в два раза. Сегодня по этим и многим другим показателям хозяйство существенно укрепило свои позиции, поэтому находится на верхних строчках аграрного рейтинга. Секретом успеха поделился приглашенный на кадровый день заместитель генерального директора по промышленному и сельхозпроизводству УП «Витебскоблгаз» Константин Почепко.

По его словам, «Мазоловогаз» научилось работать с прибылью. Подставляет плечо и инвестор, вкладывая средства преимущественно в строительство животноводческих объектов, приобретение техники. А это окупается солидной прибавкой продукции. Дорожат на предприятии каждым килограммом полученного молока. Использование роботов в работе лишь повышает эффективность сельхозпроизводства. В частности, за 11 месяцев текущего года средний удой молока на корову составил 8401 килограмм. В целом в структуре выручки на «белое золото» приходится свыше 70 процентов. Помимо этого, ежегодно в хозяйстве повышается культура земледелия, что позволяет традиционно получать хороший урожай. Активно внедряют новые методики и разработки. Во многом ставка делается на цифровые технологии, которые стали хорошим подспорьем для аграриев. Как отметил Константин Почепко, «Мазоловогаз» станет производственной площадкой, где будут оттачиваться элементы технологии точного земледелия при поддержке соответствующей лаборатории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. На предприятии заинтересованы в привлечении перспективной молодой рабочей силы. Именно поэтому не прекращается сотрудничество с ведущими учебными учреждениями области и страны. Студенты параллельно с учебой могут изучать возможности современного сельхозпроизводства и практиковаться. Ставку делают и на мотивацию труда через привлекательную систему материального стимулирования. Профессионалы своего дела при заинтересованности в конечном результате и увеличении показателей могут заработать до двух тысяч белорусских рублей. Все эти подходы председатель облисполкома призывает спроецировать в деятельности «Выдреи».

Решение о согласовании Кириллу Прудникову продления контакта далось нелегко: мнения участников кадрового дня разделились – и каждый, приводя свои аргументы «за» либо «против», был прав по-своему. Окончательную точку в дискуссии поставил Николай Шерстнёв. Подпись главы области в графе «согласовано» стала равнозначной шансу, который дан менеджеру, чтобы доказать свою способность в течение года сделать качественно новый рывок и придать ритмичность работе предприятия по всем направлениям. Одним из стратегических моментов на этом пути станет созданная по поручению председателя облисполкома программа экономического развития хозяйства. В ней тактические шаги: от строительства новой фермы до закупки удобрений, техники. Исполнение ее пунктов должно быть возведено в культ. Прирастать объемными показателями нужно и за счет расширения площадей сельхозугодий. Сегодняшних трех тысяч гектаров не достаточно для рентабельного производства, уверен первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Машеро.

Николай Шерстнёв нацеливает Кирилла Прудникова действовать не стихийно, а по системному плану. Развитие лидерских качеств, личная ответственность, самодисциплина будут весьма кстати – за ним пойдет и коллектив. А это значит, что сегодня предприятие со своими слабыми сторонами уже завтра может стать флагманом сельхозпроизводства.