У витебского журналиста Дмитрия Казакевича прошел обыск

Дмитрий Казакевич. Фото vitebskspring.org
Власть
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В квартиру к журналисту «Белсат» из Витебска Дмитрию Казакевичу 22 декабря снова пришли с обыском. У Казакевича забрали ноутбук. Это не первый обыск у журналиста. Во время прошлого обыска журналиста также лишили компьютера.

Обыск связан с уголовным делом, возбужденным в отношении витеблянина Павла Гагалинского. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист. Он отметил, что милицию могли заинтересовать фото и видео с марша 6 сентября.

Журналист Дмитрий Казакевич неоднократно задерживался во время освещения протестов, проходящих в Витебске. Однажды он даже был признан невиновным. В суде не смогли доказать его вину, дело развалилось.

Мирный протест в Витебске пытались «оседлать» «тихари», чтобы загнать людей в ловушку и совершить «хапун»

 

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Белсат Дмитрий Казакевич обыск уголовное дело
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