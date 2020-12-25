У витебского журналиста Дмитрия Казакевича прошел обыск

В квартиру к журналисту «Белсат» из Витебска Дмитрию Казакевичу 22 декабря снова пришли с обыском. У Казакевича забрали ноутбук. Это не первый обыск у журналиста. Во время прошлого обыска журналиста также лишили компьютера.

Обыск связан с уголовным делом, возбужденным в отношении витеблянина Павла Гагалинского. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист. Он отметил, что милицию могли заинтересовать фото и видео с марша 6 сентября.

Журналист Дмитрий Казакевич неоднократно задерживался во время освещения протестов, проходящих в Витебске. Однажды он даже был признан невиновным. В суде не смогли доказать его вину, дело развалилось.