За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний житель Орши

Витебская область
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За оскорбление командира минского ОМОНа задержан 19-летний житель Орши. Задержанный рассказал, что номер мобильного телефона Дмитрия Балабы нашел в телеграм-канале. Сообщения главе ОМОНа писал в Viber, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах.

Недавно молодой человек вернулся домой. Тут его и задержали, пишет TUT.by.

На видео, которое опубликовало в своем телеграм-канале МВД, парень говорит, что отправил послание Балабе после того, как «насмотрелся в телеграм-канале, что происходит с мирными гражданами, как их избивают».

— Следователи дали правовую оценку действиям оршанца и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сейчас фигурант проверяется на причастность к иным преступлениям, — сообщили в МВД.

Напомним, это не первый инцидент с участием главы минского ОМОНа. Полтора года «химии» получил 19-летний студент столичного вуза за надпись гелевой ручкой, которую Дмитрий Балаба счел оскорбительной. В гражданском иске он написал, что надписи нанесли ему нравственные страдания, нарушили его личные неимущественные права, в связи с чем он просил также возместить ему ущерб в виде тысячи рублей.

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Орша оскорбление Балабы
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