Штраф более 500 долларов должен заплатить витебский оппозиционер Борис Хамайда, который молился у «Синего дома»

Борис Хамайда в зале суда. Фото vitebskspring.org
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72-летний витебский оппозиционер Борис Хамайда получил штраф, превышающий 500 долларов США в эквиваленте.

24 декабря суд Железнодорожного района Витебска признал Хамайду виновным в правонарушении, предусмотренном той самой статьёй 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судья Ольга Шаповал решила оштрафовать пожилого витебского активиста на 50 базовых величин, что составляет 1350 рублей. Об этом сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Как сообщал «Витебский Курьер», Борис Хамайда был задержан у Синего дома в Витебск 9 декабря. Его доставили в Железнодорожный РОВД, продержали несколько часов и составили протокол об административном правонарушении. У него изъяли два телефонных аппарата и другие личные вещи. Кроме того, милиция забрала у Хамайды православную хоругвь с вышитым на ней текстом молитвы «Отче наш». Правда, в протоколе, переданном в суд, этот религиозный артефакт почему-то не упоминается.

Борис Хамайда – личность в Витебске известная, уже давно ставшая неотъемлемой частью гражданского общества. Невероятно было бы даже представить, что кто-то из горожан сознательного возраста может его не узнать, даже если и не знает его определённо по имени. Да, это тот человек, который с марта 1997 года, распространяет независимую прессу в Витебске.

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