В Витебске ребенок один заскочил в маршрутку и уехал

Общество
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Витебские искали 7-летнюю девочку, которая потеряла маму, сообщает УВД.

Произошло это 24 декабря в утренний час пик. В милицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее 7-летняя дочь одна уехала в маршрутке в неизвестном направлении. Ребенок и мама ждали автобус на остановке возле клиники ВГМУ. Девочка лепила снежки. Неожиданно ребенок заскочил в стоявшую маршрутку. Мать не успела отреагировать, даже не успела запомнить ее номер.

Милиция приступила к поиску девочки. Возле площади Победы инспектор ГАИ остановил 99-ю маршрутку и спросил, есть ли в салоне дети. Водитель ответил, что в салоне только взрослые. Сотрудник ГАИ все же решил проверить салон и увидел напуганную девочку на заднем сиденье. Выяснилось, что водитель даже не заметил, что в салон забежал ребенок без взрослых.

Девочка подтвердила, что потеряла маму на остановке. Милиционер вернул ее родителям.

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