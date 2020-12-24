«Молитвы еще в Беларуси не запрещены». В Витебске судили священников

Слева направо: Алексей Коряков, Алексей Воронко, Виктор Жук. Сзади справа: епископ Витебский Олег Буткевич. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.by
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В сочельник перед католическим Рождеством, 24 декабря, суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело ксендза, греко-католического священника и верующего горожанина, которых обвиняли в пикете с бело-красно-белым флагом. Процесс шел 2,5 часа, в итоге судья Михаил Юрченко вынес всем троим предупреждение.

Алексея Воронко, священника греко-католической церкви Воскресения Христова, Виктора Жука, настоятеля костела Святого Владислава, и верующего Алексея Корякова обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КоАП — в проведении несанкционированного пикета.

Всех троих задержали днем 8 декабря на улице Воинов-Интернационалистов, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС. На следующий день прошел суд. Судья Михаил Юрченко посчитал, что в материалах дела недостаточно информации, чтобы принять решение, и отправил их на доработку в РОВД. Фигурантов дела отпустили из ИВС.

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Новое заседание назначили на 24 декабря. Поддержать священников и верующего на суд пришли около 30 человек. Среди них — епископ Витебский Олег Буткевич, ксендз из Россон Вячеслав Борок, который отсидел 10 суток по обвинению в пропаганде нацистских символов — за пост в соцсети плаката известного художника и дизайнера Владимира Цеслера, а также Дмитрий Гришан — настоятель витебской греко-католической церкви.

Однако судья Михаил Юрченко разрешил остаться в зале только 10 слушателям, объяснив это «сложной эпидемиологической ситуацией».

В милицейских протоколах сообщалось, что Воронко, Жук, Коряков днем 8 декабря провели на улице Воинов-Интернационалистов, недалеко от торгового центра «Грин», несанкционированный пикет. Все трое держали в руках «бело-красно-белое полотнище» и «демонстрировали его гражданам».

Никто из троих не признал вину и не согласился с протоколом. Оба священника и верующий пояснили, что не участвовали в пикете, а молились за жителей Беларуси. При этом бело-красно-белый флаг держал только Алексей Воронко.

О том, что на улице Воинов-Интернационалистов, недалеко от ТЦ «Грин», проходит «несанкционированное мероприятие», милиции стало известно от сотрудника Октябрьского РОВД Витебска Станислава Шепелева. Он выступил на суде свидетелем.

Шепелев рассказал, что 8 декабря ехал по улице Воинов-Интернационалистов и увидел на возвышенности недалеко от АЗС «четырех человек, которые держали два бело-красно-белых полотнища».

— То есть на каждого из двух человек приходился один флаг бело-красно-белого цвета, — пояснил милиционер. — Лозунгов от них я не слышал, каких-то жестов не видел. Я позвонил и доложил своему руководству. Рассказал об увиденном, так как это входит в мои должностные обязанности: есть закон о проведении массовых мероприятий. Эти граждане постояли еще немного и пошли к «Грину». Там их задержали сотрудники милиции. Я в задержании участия не принимал.

— А если бы они держали красно-зеленый флаг, вы бы тоже сообщили об этом своему руководству? — уточнила одна из адвокатов.

— Да, сообщил бы.

Примечательно, что в рапорте сотрудника милиции, который был написан со слов Станислава Шепелева, речь шла не о четырех, а о трех участниках.

Ксендз Виктор Жук отметил, что он с двумя друзьями гулял по городу, они общались, а на возвышенности напротив «Грина» решили остановиться для молитвы:

— Там красивый вид. Возникло спонтанное желание помолиться за людей, за жителей Беларуси. При этом нас было не четверо, а трое. А флаг — один, он был у Алексея Воронко. Я стоял рядом. Таким образом я выражал не гражданский протест, а внутреннюю молитву.

Алексей Воронко описал события так:

— Мы с друзьями Алексеем и Виктором шли в сторону «Грина». В какой-то момент я остановился помолиться. У меня был с собой бело-красно-белый флаг. Я достал его, развернул и накинул на плечи. Я дома часто так молюсь. Бело-красно-белый флаг для меня особый символ, у меня особое отношение к нему. Это христианский символ, символ Иисуса Христа, символ победы над грехом.

— В вашей церкви висит такой флаг? — уточнил судья.

— Нет, не висит, но он может размещаться, например, в притворе храма, это не запрещено.

По словам Воронко, молитва длилась примерно 5 минут, при этом никто из его товарищей за флаг не держался.

Алексей Коряков также сообщил суду, что их было трое, а флаг — один, у Воронко.

— Я держал в руках не флаг, а четки для молитвы.

— Сотрудник милиции указывает, что вас было четверо, флага — два, — напомнил судья.

— Он ошибается. Могу предположить, что это его интерпретация событий. Он озвучил то, что хотел увидеть.

Адвокаты всех троих мужчин заявили, что их подзащитные не совершали пикетирования.

— А молитвы в Беларуси еще не запрещены, — сказала защитник Алексея Воронко.

Судья Михаил Юрченко вынес Алексею Воронко, Виктору Жуку и Алексею Корякову предупреждения.

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