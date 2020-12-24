Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Фото: Русский монитор
Власть
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В Госдепартаменте США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности России.

По мнению властей США, российские власти «неспособны» дать ответы на вопросы об оппозиционере Алексее Навальном, что говорит «о многом».

«Сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность», – цитирует заявление Госдепа CNN.

В обращении ведомства отмечается, что «неспособность» российских властей дать ответы на вопросы об отравлении Навального говорит «о многом». «Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий«, – говорится в заявлении.

При этом в Госдепе не ответили на вопрос CNN, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному неожиданно стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате собственного расследования Германия заявила, что Навального отравили российские спецслужбы. Был использован яд группы «Новичок».

Как ранее сообщал «Витебский Курьер», в середине декабря Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках по стране. По версии Навального, они следили за политиком и готовили его убийство.

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

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