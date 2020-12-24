США ввели санкции против ЦИК Беларуси, спецназа КГБ и минского ОМОНа

Минфина США ввел санкции против Центризбиркома Беларуси, а также нескольких силовых ведомств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо ЦИК, под санкции попали отряд спецподразделения КГБ Беларуси «Альфа», Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета (ГУВД Мингорисполкома) и минский ОМОН, а также заместитель главы МВД Геннадий Казакевич.

В начале октября США вводили санкции против восьми официальных лиц Беларуси. Среди них — Юрий Караев, занимавший тогда должность главы МВД, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

В свою очередь Евросоюз ввел уже три пакета санкций против белорусских чиновников. Под них попали, в том числе, Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, глава КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и дургие госслужащие. В заявлении ЕС говорилось, что Лукашенко «несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата до и после президентских выборов 2020 года», а также за аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК назвал Александра Лукашенко. Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги выборов. После этого по всей стране начались масштабные акции протеста, часть из которых жестко подавлялись силовиками.