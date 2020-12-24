Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь. Сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле, пишет catholic.by.

Последние несколько месяцев Кондрусевич находился в Польше — митрополит остался там после того, как в августе ему отказали во въезде в страну, несмотря на то, что он является гражданином Беларуси.