Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь. Сегодня он возглавит праздничную службу в Минском архикафедральном костеле, пишет catholic.by.
Последние несколько месяцев Кондрусевич находился в Польше — митрополит остался там после того, как в августе ему отказали во въезде в страну, несмотря на то, что он является гражданином Беларуси.
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