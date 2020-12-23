За одиннадцать месяцев 2020 года в Витебской области построили всего 3000 новых квартир

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С начала года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию в Витебской области 241 000 квадратных метров общей площади жилья. За 11 месяцев было построено всего 3000 квартир.

Из всего объема введенного в строй жилья с использованием государственной поддержки в Витебской области построили 105 500 квадратных метров жилплощади, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

Напомним, что за 2019 год в Витебской области было введено эксплуатацию 326 000 квадратных метров общей площади жилья — 4300 новых квартир.

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