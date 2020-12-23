В надежде избежать ЛТП жительница Витебска отдала аферисту 6 тысяч долларов

Мужчина пообещал «отмазать» женщину Витебска от принудительного лечения в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП). Оказалось, что ее никто не собирался принудительно лечить, но 6000 долларов за «услугу отмазывания» заплачены.

Деньги женщина получила от продажи квартиры. Злоумышленник заверил ее, что узнал о намерении правоохранительных органов привлечь женщину к административной ответственности и направить на лечение в ЛТП. Женщине очень не хотелось попасть в данное учреждение, поэтому она охотно ухватилась за «уникальную» возможность «отмазаться».

«Мужчина вызвался «решить вопрос» с правоохранителями за $4 тысяч, а в последующем выманил еще $2 тысяч под предлогом оплаты услуг юриста, — рассказали в пресс-службе МВД.