За полугода «работы» в Витебске серийный вор успел обокрасть два десятка домов

В Витебске задержан 42-летний мужчина, которого подозревают в крупной серии краж.

Оперативники считают, что витебчанин совершил не менее 20 краж из строящихся домов и дач, сообщили БелТА в УВД Витебского облисполкома. Однотипные криминальные эпизоды происходили на окраинах Витебска и в окрестностях облцентра — но предполагаемого вора нашли не сразу, и вот почему.

«К месту преступления подозреваемый всегда приходил только пешком. Даже если это было довольно большое расстояние. За несколько месяцев мужчина ограбил жилища не менее 20 человек, чаще всего проникая в новостройку или дачу, выносил оттуда электроинструменты», — отметили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Когда грабителя задержали, он рассказал о тактике своей «работы». Оказалось, что ранее витебчанин уже сидел за кражи, но тогда он действовал в составе ОПГ. Выйдя на свободу, решил, что напарники ему не нужды. Вор посчитал, что безопаснее и выгоднее действовать в одиночку.

«Он передвигался всегда пешком, надеясь, что без машины — заметной приметы, на его след никогда не выйдут. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело», — сообщили в УВД.

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