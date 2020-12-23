В Витебске возле суда установили скульптуру зубра

Фото: Игорь Матвеев
Город
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В Витебске на улице Шубина, напротив областного суда, установили скульптуру зубра, сообщают «ННВ».

Зубр, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственной травы. С 2019 года подобные скульптуры стали появляться в разных частях города: львы, лошадь, дельфин, медведи, кролики, рояль, глобус с надписью «Витебск».

Зубр возле областного суда вызвал в основном неодобрительные отзывы в соцсетях и на форумах.

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