В Витебске из-за пожара в квартире жилого дома были эвакуированы 18 человек

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В Витебске произошел пожар в одной из квартир в жилом многоквартирном доме. Были эвакуированы 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме поступило в МЧС 22 декабря вечером. Спасателями была проведена эвакуации 18 жильцов из квартир, расположенных на этажах выше. Никто не пострадал.

В результате пожара в квартире были повреждены и закопчены стены, а также потолок, а также поврежден диван.

Причина возгорания выясняется.

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