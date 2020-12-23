В Витебске из-за пожара в квартире жилого дома были эвакуированы 18 человек

В Витебске произошел пожар в одной из квартир в жилом многоквартирном доме. Были эвакуированы 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме поступило в МЧС 22 декабря вечером. Спасателями была проведена эвакуации 18 жильцов из квартир, расположенных на этажах выше. Никто не пострадал.

В результате пожара в квартире были повреждены и закопчены стены, а также потолок, а также поврежден диван.

Причина возгорания выясняется.