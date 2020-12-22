Генпрокуратура возбудила дело на Координационный совет и Тихановскую за «создание экстремистского формирования»

Генпрокуратура обивинила руководство Координационного совета в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении рукодителей и членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской, сообщает пресс-служба ведомства.



В сообщении ведомства говорится, что Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст.361−1 Уголовного кодекса.

При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361−2 Уголовного кодекса.



Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого Координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

«Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской, Колесниковой, Знаком, Латушко, Ковальковой, Дылевским и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Статья 357 ч. 1: заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Статья 361−1 ч.1: создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. Статья 361−2: предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом для заведомого обеспечения деятельности экстремистского формирования — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.



По тому делу в Следственный комитет на допрос были вызваны все члены президиума Координационного совета, помимо Ольги Ковальковой, отбывавшей «сутки».

