В Витебской области более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями

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Витебская область
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В Витебской области более недели не увеличивается число пациентов с пневмониями. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич.

— Мы наблюдаем за тем, что уже больше недели в некоторых регионах, среди которых Могилевская, Витебская и Брестская, не растет число пневмоний. Исходя из этого, нет необходимости держать тот коечный фонд, который был сформирован для пациентов с коронавирусом. В больницах данных регионов уже постепенно возобновляется режим работы. Что касается других регионов, то по ним пока торопиться не стоит, — заявил Пиневич.

По официальной информации, за последние сутки зарегистрированы — 1 893 пациента с COVID-19, выписаны — 1 295 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы — 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 16 660 тестов. Всего в стране проведено 3 794 812 тестов.

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