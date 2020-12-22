В Витебской области памятник историко-культурной ценности XVIII века безвозмездно отдают под инвестиционный проект

Бывшая графская усадьба предлагается безвозмездно к передаче под реализацию инвестиционного проекта, пишут «Витьбичи».

Комплекс неиспользуемого имущества является памятником историко-культурной ценности XVIII века и располагается в деревне Видзы-Ловчинские Браславского района на берегу озера Дворное. На земельном участке есть источник минеральных вод. Центром усадебно-парковой композиции является одноэтажный деревянный дом, построенный на каменном фундаменте. Напротив находится парадный прямоугольный партер, к которому с одной стороны прилегает хозяйственный двор и кирпичные пристройки, а с другой – парк, в котором растут интересные породы деревьев: орех серый, ива ломкая, лиственница европейская, клены остролистный и серебристый, дуб черешчатый.бская