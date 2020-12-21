324 человека болеют коронавирусом в Верхнедвинcком районе

Здоровье
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С начала эпидемии в Верхнедвинcком районе заболели COVID-19 1613 человек с начала эпидемии.

По состоянию на 16 декабря в районе болеют коронавирусом 324 человека, сообщает газета «Дзвінская праўда».

Отметим, что к началу июня в Верхнедвинском районе в было выявлено 27 случаев COVID-19. Вскоре новые случаи перестали регистрироваться. Эпидемия пошла на спад. С возобновлением эпидемии этой осенью заболеваемость стала массовой.

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