В Минске задержали более 100 человек

В Минске в воскресенье задержали около 100 человек. Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Облавы проходили во всех районах белорусской столицы.

Центр «Вясна» сообщает имена 114 задержанных по всей Беларуси (по состоянию на 18.45). Обновляемый список — по ссылке.



Большинство из них — в Минске, также задержания были в Борисове, Солигорске, Гродно, Боровлянах, Смиловичах, Витебске и Новополоцке. По данным правозащитников, задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, пишет TUT.by.

Волонтеры, которые ведут телеграм-канал «Списки Задержанных», опубликовали 99 фамилий. Проверить фамилию вашего близкого или знакомого можно на сайте spiski.live.

Исторический ракурс

Преследованию со стороны нацистов подверглись различные социальные группы, так называемые «нежелательные элементы» и «враги государства». Мишенью ненависти нацистов стали политические оппоненты. Против них нацисты развязали террор. Многих лидеров и активистов сопротивления пытали и казнили. Теория и практика государственного терроризма нацистов были осуждены на Нюрнбергском процессе.