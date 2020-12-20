Спецтехнику стянули в район рабочей резиденции Александра Лукашенко — ожидается встреча с народом

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Власть
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Большое количество спецтехники стянуто в район рабочей резиденции Александра Лукашенко на проспекте Победителей в Минске перед анонсированной оппозицией акцией протеста «Марш народного трибунала», которая пройдет сегодня.

Так, автозаки и водометы стоят около стелы «Минск — город герой», недалеко от резиденции главы государства припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры, бронемашины, военные грузовики, микроавтобусы силовиков и водометы.

Замечено большое скопление силовиков. В столицу стянуты все боеспособные подразделения ОМОНа и  Внутренних войск.

После прошедших в стране 9 августа выборов президента продолжаются массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

15 декабря лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в стране не прекратятся уличные протесты. По ее словам, белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы — в «партизанской» форме.

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Марш народного трибунала
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