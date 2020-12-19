Ловля щуки запрещена в озере Кашо Витебской области до лета 2021 года

В озере Кашо Городокского района Витебской области введен запрет на ловлю щуки. Такое решение принял Городокский райисполкомом, ограничение будет действовать по 8 июня 2021 года, сообщил заместитель начальника инспекции — начальник отдела государственного контроля Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, сообщает БелТА.

Запрет связан с тем, что в ноябре озеро зарыбили, выпустив в него 1,5 т карпа, 900 кг щуки и 80 кг белого амура. Сейчас рыбе нужно привыкнуть к новым условиям обитания. К следующему лету она значительно прибавит в весе и может порадовать рыбаков неплохим уловом.

В областной инспекции охраны животного и растительного мира напомнили, что незаконная добыча щуки в этом водоеме влечет штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (1БВ — Br27) с конфискацией или без конфискации орудий рыболовства и предъявление причиненного окружающей среде вреда, который исчисляется в тройном размере за каждую добытую щуку, а именно 9 базовых величин.