Евросоюз ввел санкции против строительной компании «Дана Холдингз» за поддержку режима Лукашенко

Европейский союз ввел санкции против ряда физических и юридических лиц Беларуси. Ограничения затронули крупнейшего частного застройщика Минска «Дана Холдингз». Он контролируется бизнесменами сербского происхождения братьями Каричами, которые поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Невестка президента Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост, пишет TUT.by.



Как сообщает официальный журнал Евросоюза, санкции введены против «Дана Холдингз/Дана Астра». Согласно публикации, «Дана Холдингз/Дана Астра» получила земельные участки под застройку нескольких крупных жилых комплексов и бизнес-центров. Владельцы «Дана Холдингз/Дана Астра» поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Невестка президента Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост. Таким образом, «Дана Холдингз/Дана Астра» извлекает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».



На объектах компании холдинга задействовано более 20 генподрядчиков и около тысячи субподрядных организаций — это десятки тысячи рабочих мест. Что будет с ними пока неизвестно.

Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум три строительные компании: «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт». Одна из структур «Дана Холдингз» «Эмирейтс Блю Скай» (бывшая «Зомекс Инвестмент») занимается проектами «Маяк Минска», «Дана Молл».

«Дана Астра» является заказчиком строительства большого многофункционального жилого комплекса «Минск-Мир», который строится на месте бывшего аэропорта. Это десятки домов, а также коммерческая недвижимость. Уже 15 лет продолжаются разговоры про строительство Международного финансового центра на территории бывшего аэропорта. Инвесторы не раз отказывались от выполнения данного проекта. На месте бывшего минского аэропорта компания «Итера Девелопмент Груп», принадлежащая жене экс-мера Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала построить международный финансовый центр «Минск-Сити» с 2006 года. Однако проект сорвался. Белорусская дочка компании жены Лужкова «Итерабелстрой» обанкротилась, отказавшись платить за работу более 200 белорусским компаниям, участвовавшим в строительстве еще одного печально известного комплекса «Парус», где вываливались и падали на улицу огромные стеклопакеты и стеклянные козырьки. Существование чрезвычайно амбициозного проекта на месте старого аэропорта под вопросом. Нынешний застройщик попал под санкции ЕС, да и идею создания международного финансового центра в Минске власти окончательно похоронили, начав в 2020 году массовые репрессии против населения.

