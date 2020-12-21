Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся

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Традиционный праздник встречи Деда Мороза состоялся! В этом году обошлись без помпезного и шикарного карнавального шествия по улице Ленина до площади Победы.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся

Фото: Вячеслав ПобединскийСверкающих шикарных роллс-ройса и кабриолета тоже не было. Деда Мороза привез сотрудник МЧС на багги.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Игорь Матвеев. «Народныя навіны Віцебска»

Красно-белые «дедморозовские» шубы в 2020 у властей не в тренде, так что главного дедушку переодели  в серебристое. А вот его команда осталась в тех же красно-бело-красных тонах.

В прошлом году в шествии приняло участие 600 пар дедов Морозов и Снегурочек, а также Зайцы, Снежинки, Цыгане и другие персонажи. В 2019 году, несмотря на пронзительный ветер и дождь, около 2000 человек приняли участие в веселом празднике.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся

Фото: Вячеслав ПобединскийВ этом году приятную атмосферу праздника создавали 80 дедушек со внучками и «дедморозовский» оркестр.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Вячеслав Побединский

Сценарий акций «Зажжём ёлку вместе» был интересным и актуальным.

Распорядителем праздника стал Айболит на велосипеде.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Игорь Матвеев. «Народныя навіны Віцебска»

Ёлка зажигаться не хотела — злой Ковидик мешал, но доблестный Витебский МЧС в костюмах гномов спас праздник, спустившись по стенам 9-этажки «Подвиг советского народа бессмертен», добрые гномы включили праздничные гирлянды.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Игорь Матвеев. «Народныя навіны Віцебска»

Искрометные танцы, хороводы и песни зажигали настроение горожан.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Вячеслав Побединский

Светящийся шар, туннель — установлены. Есть и детская железная дорога для малышей.

Раз, два, три! Ёлочка гори! Праздник открытия предновогоднего настроения состоялся
Фото: Вячеслав Побединский

Веселой встречи Нового 2021 года!

Я и редакция «Витебского Курьера» желает крепкого здоровья, счастья и благополучия фотографу Вячеславу Побединскому!

(В статье использованы его фото 2019 года).

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