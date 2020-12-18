В Лепеле девушка в пьяной драке откусила сопернице фалангу пальца

В ночь с субботы на воскресенье в одном из кафе Лепеля подрались 27-летняя и 28-летняя девушки. В ход пошли не только кулаки, но и зубы. В итоге одна из девушек лишилась фаланги пальца. В пьяной драке одна из посетительниц кафе откусила другой фалангу пальца. Правоохранители проводят расследования. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Две незнакомые между собой девушки отдыхали в ту ночь в кафе в разных компаниях. В районе 4 часов утра между ними завязалась словесная перепалка, дошло до конфликта. Одна из лепельчанок стала насмехаться над внешностью другой. В итоге завязалась драка. Одна из участниц драки откусила другой фалангу пальца.

На место прибыли медики и милиция. Одну девушку забрала скорая, другую – правоохранители.

Позже выяснилось, что обе девушки в момент конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Лепельским РОВД ведется проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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