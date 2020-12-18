«Если Шкурин не приедет в сборную, то его заберут в армию». В Беларуси пытаются наказать форварда ЦСКА за позицию по Лукашенко

В декабре нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил в двух играх РПЛ подряд. У него 3 гола за московский клуб в семи матчах сезона. Накануне игры с «Тамбовом» Илья написал, что отказывается выступать за сборную Беларуси по политическим причинам: «О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь⚪🔴⚪».

Форвард попал в жернова репрессий, которые отмечаются в Беларуси. В сентябре Шкурина вызвали в молодежную сборную на матчи квалификации чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии, однако он не прибыл на сбор. В декабре белорусская федерация футбола (АБФФ) подала в УЕФА жалобу на сентябрьский неприезд футболиста. Дело Шкурина рассмотрят в следующем году.

Но это только цветочки. Над Шкуриным сгущаются тучи белорусской карательной системы. Его исключили из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. В связи с этим он лишен Министерством спорта и туризма права на отсрочку от армии. Во время следующего весеннего призыва у игрока уже такой льготы не будет. Ему придется «топтать сапоги», красить траву и складывать снег кубиками. Именно таким «общественно полезным» трудом занимаются «срочники» в белорусской армии, в том числе известные футболисты национальной сборной. Многими служба в армии воспринимается как ограничение свободы или, даже, приравнивается к пребыванию в местах заключения. Военнослужащие лишены многих гражданских прав и свобод. Профессиональное и личностное развития в «военной зоне» не предполагается. Именно поэтому политический режим использует угрозу службой в армии для того, чтобы сломить волю граждан. Что это, если не пресловутое моральное уродство?

Агент нападающего Валерий Исаев рассказал «Белсату», что Шкурина пытались шантажировать. «Я прочитал слова Базанова (Владимир Базанов – глава АБФФ), что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию».

Напомним, что Илья Шкурин стал футболистом ЦСКА в январе 2020 года. Он является воспитанником «Витебска». В чемпионате Беларуси он дебютировал в июле 2017 года. В 20 лет Шкурин впервые был вызван в национальную команду. Произошло это в марте текущего года.

«Витебский курьер» уже писал о том, что в Цюрихе прошла жеребьёвка квалификации чемпионата мира 2022 года по футболу. Сборная Беларуси попала в группу E, где встретится с Бельгией, Уэльсом, Чехией и Эстонией.

Эксперты уже спрогнозировали, как белорусская национальная команда может проявить себя в группе. По подсчетам аналитиков компании 1хбет, вероятность того, что сборная Беларуси по футболу займёт первое или второе место равна всего 4%. В условиях беспрецедентного давления на игроков шансы могут быть еще меньше. Белорусские болельщики определились со своей позицией, они протестовали против проведения национального чемпионата и призывали остановить чемпионат. Тогда произошла серия скандалов на политической почве. Многие футболисты выступили в поддержку оппозиции и против насилия со стороны властей. 93 футболиста выступили против насилия в Беларуси. «Витебск», возглавляемый тогда Ясинским, спасовал. Теперь Ясинский ушел в молодежную сборную, а все проблемы оставил своему преемнику Евгению Чернухину.