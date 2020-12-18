Общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!» пройдет в Витебске 18 декабря

Витебск готовится к празднованию Рождества и Нового года. 18 декабря состоится общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!», мероприятие начнется в 19:00 на площади Победы, сообщили в Витебском облисполкоме.

В рамках акции, в частности, горожане смогут стать свидетелями театрализованного праздничного представления с участием 80 пар Дедов Морозов и Снегурочек, также перед ними выступит оркестр Дедов Морозов.

Там также рассказали, что 25 декабря днём с 11 до 14 часов в пойме реки Витьба будет проходить культурно-спортивный праздник «Рождественские старты», с 12 до 14 часов на площади Победы также пройдёт культурно-спортивный праздник «Зиму встречаем, весело играем», проинформировали в администрации. В вечернее время с 18 до 20 часов на экранах площади Победы будет транслироваться праздничная программа «С Рождеством!».

Относительно новогодней ночи в облисполкоме сообщили, что главные мероприятия по традиции пройдут также на площади Победы, начнутся они в 23.50. В час ночи здесь начнется традиционная концертно-танцевальная программа «С Новым годом, любимый город!», в два часа ночи запланирован фейерверк.

В подробным планом новогодних и рождественских мероприятий в Витебске можно ознакомиться на сайте облисполкома.